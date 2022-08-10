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Motosiklet sürücülere sıkı denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

DÜZCE 10.08.2022, 10:32
Motosiklet sürücülere sıkı denetim

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, trafiğe kapalı olan İstanbul Caddesinde motorlu taşıtlara yönelik denetimleri sıklaştırıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, caddenin belirli bölgelerinde denetim yaptı. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesilirken, uyarılarda da bulunuldu.

Esnaf ise İstanbul Caddesinde yapılan denetimlerden memnun olduklarını ekiplere iletti.

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