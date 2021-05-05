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Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ara sokaktan yola fırlayan motosiklet minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

DÜZCE 05.05.2021, 11:57
Motosiklet minibüse çarptı: 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ara sokaktan yola fırlayan motosiklet minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakasız motosikletin sürücüsü S.S., Ela Bahriye Oral Bulvarına bir anda fırladı. Bu esnada güzergah üzerinde seyir halinde olan E.G. idaresindeki 81 AAV 219 plakalı Renault marka minibüse çarparak savruldu. Kazayı görenler hemen durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadın sürücü S.S.’ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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