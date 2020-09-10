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Motosiklet ile minibüs çarpıştı 1 yaralı

DÜZCE BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ ÖNÜNDE MOTOSİKLET İLE MİNİBÜSÜN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

DÜZCE 10.09.2020, 12:33
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Motosiklet ile minibüs çarpıştı 1 yaralı

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Kültür Merkezi önünde motosiklet ile minibüsün karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza Eski Bolu Caddesi Düzce Belediyesi Kültür merkezi önünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mansur B, idaresindeki 14 DB 373 plaka Volkswagen marka minibüs ile Düzce Adliyesinde çalışan Adli Katip Selçuk Ö. idaresindeki 81 ABD 523 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yarandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı.

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