Modern sanayi sitesi inşaatı için imzalar atıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de inşa edilecek olan, Modern Sanayi Sitesinin 1. etap yapım işi ihalesini alan Düzce Belediyesi şirketi BELTAŞ firması ile Düzce Belediyesi arasında sözleşme imzalandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün şehir merkezinde kötü görüntü oluşturan Eski Sanayi Sitesinin taşınması için başlattığı çalışmalarda, sıra inşaat çalışmalarına geldi. Modern Sanayi Sitesinin Beslanbey Mahallesindeki yeni yeri için geçtiğimiz aylarda tapu devri gerçekleştirilmişti. Düzce Belediyesi tarafından alt yapı çalışmalarının tamamlandığı alanda inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Modern Sanayi Sitesinin ilk etabının yapım işini alan BELTAŞ firması ile Düzce Belediyesi arasında imzalar atıldı. 112 adet dükkan yapımı için inşaat çalışmalarının başlayacağını kaydeden Faruk Özlü; “Hazineye ait olan 51 dönüm arazi ve 12 dönümlük Toplu Konut İdaresi arazisini Düzce Belediyesi olarak satın almıştık. Devir işlemlerinin ardından alanda alt yapı çalışmalarını tamamladık. Yapım işini alan BELTAŞ firmamız ile sözleşmemizi imzaladık. Modern sanayi sitemizin içerisinde sosyal donatılar da olacak. Çatısına ise güneş panelleri yerleştirerek kendi enerjisini kendisi üretecek. Modern Sanayi Sitesinin içerisinde kreş, kafeterya, restorant, mescit, sosyal yaşam donatıları ve yeşil alan da bulunacak. Yeşil sanayiyi modern sanayi sitemizde uygulayacağız. Kısa süre içerisinde başlayıp önümüzdeki son bahara kadar bitirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.