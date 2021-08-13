Mobil aşı ekipleri sağlık hizmetini işçilerin ayağına getiriyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de fabrikalarda çalışan işçilerin iş yükünün kaybolmaması için başlatılan mobil aşı çalışmaları ile sağlık müdürlüğü ekipleri aşıları işçilerin ayağına getiriyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, Düzce’de fabrikalarda bulunan mobil aşı merkezlerini ziyaret etti. Fabrikalarda çalışan işçilerin iş yükünün kaybolmaması için başlatılan mobil aşı çalışmaları işçilerin ayağına kadar gidiyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile birlikte, Düzce’de başlatılan aşı seferberliği ve yerinde aşı uygulamalarını Vali Cevdet Atay ile birlikte inceledi. Düzce yerelindeki fabrikalarda covid-19 aşı uygulamasına devam eden mobil aşı ekipler ziyaret edilerek çalışmalarında kolaylıklar dilendi. Düzce Valisi Cevdet Atay, aşı olan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayısı teşekkür etti.