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Miniklere temassız oyunlar ile okul kuralları anlatıldı
KORONA VİRÜS SALGINI NEDENİ İLE 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ İLK DERS ZİLİ ÇALDI. ÖĞRENCİLER OKULLARDA ALINAN YENİ KURALLARI İSE ÖĞRETMENLER TEMASSIZ OYUNLAR İLE ÖĞRENCİLERE AKTARDI.
DÜZCE 22.09.2020, 15:16
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2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Öğrenciler okullarda alınan yeni kuralları ise öğretmenler temassız oyunlar ile öğrencilere aktardı.
Düzce Akşemsettin ilkokulu ve ortaokulu yönetimi korona virüs salgını sonrasında ilk ders zilinin çalması ile öğrencilerin hangi kurallara uyması gerektiğini farklı bir şekilde hazırladı. Okul Müdürü Kerim Aşıkoğlu, okul açılışında gerekli görülen konularda öğrencilere bilgilendirmelerde bulundu. Daha sonra birinci sınıf öğretmenleri Figen Kubatoğlu ve Hürrem Şerife Kaya ile okul drama lideri Hülya Atar eşliğinde öğrencilere temassız oyunlar ile tanışma etkinliği düzenlendi. Ayrıca yapılan oyun ile korona virüs salgını nedeni ile okulda alınan kurallarda öğrencilere eğlendirerek anlatıldı.
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