Minikler kendi sabununu yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Çilimli Anaokulu öğrencileri sabun yapmayı öğrendi.

Çilimli Anaokulu’nda bilim ve teknoloji haftası etkinliği gerçekleştirildi. Okul yönetimi, 3 yaşındaki öğrencilere sabunun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verdi. Yapımı hakkında bilgilenen öğrenciler ise kendi sabunlarını yaptı. Deney kitinin içerisinde bulunan malzemeleri sırasıyla kaba koyan öğrenciler, kendi sabunlarını elde etti. Karışımdan elde edilen sabunla öğrenciler ellerini yıkadı.