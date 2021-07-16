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Minikler can dostlarını elleriyle beslediler

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ilkokul öğrencilerini ağırladı. ‘Telafide Ben de Varım’ projesi kapsamında Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden öğrenciler bakımevini gezerek hayvanları elleriyle besledi.

DÜZCE 16.07.2021, 21:05
Minikler can dostlarını elleriyle beslediler
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Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, ilkokul öğrencilerini ağırladı. ‘Telafide Ben de Varım’ projesi kapsamında Rehabilitasyon merkezini ziyaret eden öğrenciler bakımevini gezerek hayvanları elleriyle besledi.

Düzce Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, pandemi nedeniyle bu yıl uzaktan eğitimle gerçekleştirilen 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından MEB tarafından başlatılan ‘Telafide Ben de Varım’ Projesi kapsamında Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kurtsuyu’nda bulunan merkezde yetkililer, öğretmen ve öğrencilere Rehabilitasyon merkezinde yapılan çalışmaları anlattı. Görevlilerden bilgi alan misafirler daha sonra kedi ve köpeklerin bulunduğu alanları gezerek, can dostlara yem verdiler.

Ziyarette yeni bilgiler öğrenen öğrenciler, eğlenceli ve unutulmaz bir günün ardından yetkililere teşekkür ederek rehabilitasyon merkezinden ayrıldılar.
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