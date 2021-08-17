Minikler antik tiyatroyu inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Konuralp bölgesinde kazı çalışmalarının devam ettiği antik kenti Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından 80 kişilik kazı ekibiyle tarihin gün yüzüne çıkarıldığı Prusias Ed Hypium Antik Tiyatrosunu 7’den 70’ e herkes meraklı gözlerle geziyor. Minik öğrenciler de öğretmenleriyle Antik Tiyatro’yu ziyaret ederek antik tiyatro ve eserlerle ilgili bilgi veren arkeoloğu ilgiyle dinledi. Hamidiye Şehit Özgür Işık İlkokulu öğrencileri, sosyal etkinlik dersi kapsamında Antik Tiyatro’da hem tarihlerini öğrendi hem de kazı çalışmalarının nasıl yapıldığını gözlemledi. Telafi eğitimlerine devam eden minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte Konuralp Prusias Ed Hypium Antik Tiyatro’nu gezdi. Meraklı gözlerle tarihi yapıları inceleyen ve merak ettiklerini soran öğrenciler arkeologlar tarafından bilgilendirildi. Tarihi basamaklarda oturan ve sahne girişlerini de gezen minikler, ilk kez karşılaştıkları tarihi yapıyı yakından inceleme fırsatı buldu.