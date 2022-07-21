Minik sinemaseverler keyifli bir akşam geçirdi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Sinema Şenliği’nde çocuk ve aileleri, gişe rekorları kıran "Arabalar" filmini birlikte izleyerek keyifli bir yaz gecesi yaşadı.

Düzce Belediyesi tarafından "Faruk Amcadan Çocuklara Sinema Şenliği" sloganı ile başlatılan Açık Hava Çocuk Sinema Şenliğinin ilk gösterimi büyük ilgi gördü. Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen etkinlik dolu dolu geçti. Filmi, çocuklarla birlikte Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman da izledi. Çocukların yanı sıra aileler de sinema gösterimine büyük ilgi göstererek nostalji yaşamış oldu.

Açık hava çocuk sineması şenliğinin ilk gösterimi öncesinde Çocuk Kulübü tarafından bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlik alanında yüz boyama, dans ve survivor parkuru minik sinemaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Film öncesi düzenlenen eğlenceli aktiviteler ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Yüzlerce çocuk pür dikkat izledi

Çocuk kulübünün etkinliklerinin ardından kurulan dev perdede animasyon filmi "Arabalar" minik sinema severlerin beğenisine sunuldu. Çocuklar kadar ailelerin de ilgi gösterdiği film serisi 21 Temmuz Perşembe Günü "Buz Devri-3", 22 Temmuz Cuma günü ise "Şirinler Kayıp Şehir" filmleri ile devam edecek. Açık hava sinema gösterimleri saat 21.15’te Bahçeşehir etkinlik alanında başlayacak.