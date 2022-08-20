banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

Minik sinemaseverler keyifli bir akşam geçirdi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Sinema Şenliği’nde çocuk ve aileleri, ‘İyi bir Dinozor’ filmini birlikte izleyerek keyifli bir yaz gecesi yaşadı.

DÜZCE 20.08.2022, 11:52
Minik sinemaseverler keyifli bir akşam geçirdi

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Çocuk Sinema Şenliği’nde çocuk ve aileleri, ‘İyi bir Dinozor’ filmini birlikte izleyerek keyifli bir yaz gecesi yaşadı.

Düzce Belediyesi tarafından "Faruk Amcadan Çocuklara Sinema Şenliği" sloganı ile başlatılan Açık Hava Çocuk Sinema Şenliği sürüyor. Kültür İşleri Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte çocukların yanı sıra aileler de sinema gösterimine büyük ilgi göstererek nostalji yaşıyor. Açık hava çocuk sineması şenliğinde bu sefer İyi Bir Dinozor filmi gösterildi.

Bahçeşehir etkinlik alanında yaz boyu etkinliklerin süreceği bildirildi.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu