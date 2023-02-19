Minik Öykü’den depremzedelere büyük destek

Düzce’de 3 yaşındaki Öykü Göksu, kumbarasında biriktirdiği parayı depremzedeler için bağışlayarak herkesi duygulandırdı.

Düzce’de Kızılay tarafından depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına 7’den 70’e herkesin desteği sürüyor. Bu çerçevede, 3 yaşındaki Öykü Göksu da Kızılay’a bağış yapanlar arasında yer aldı. Depremzede çocukların görüntülerini izleyerek etkilenen Öykü, kumbarasında biriktirdiği paraları Kızılay’a bağışladı. Öykü Göksu, "Parayı kardeşlerim için getirdim. Terlik alsınlar, ayakkabı alsınlar diye düşündüm" dedi.