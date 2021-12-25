Minik öğrencilerin etkinliği ziyaret edildi

6 Yaş Kur’an Kursunda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı etkinliğe Düzce Müftüsü Rüstem Can ve beraberindeki heyet ziyaret ederek minik öğrenciler ile bir araya gelindi.

Düzce’de Kur’an öğretilen 4-6 yaş Kur’an Kurslarında öğrencilerin becerileri sonrasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Düzce Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerine devam eden Azmimilli Mahallesi’nde ki Fatma Ana Hatun 4-6 Yaş Kur’an kursunda eğitim gören öğrencilere özel hazırlanan etkinliği Düzce İl Müftüsü Rüstem Can ve İl Müftü Yardımcısı Derya Topalcık ziyarette bulundu. Öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’de başarılı olması sebebi ile koordine edilen etkinlik sonrasında Müftü Can Kur’an Kursu öğreticilerinden bilgiler aldı.