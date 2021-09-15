Minik öğrencilere trafik kurallarını polis amcaları anlattı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de trafik polisleri tarafından Beyciler İlkokulu’nda kurulan trafik eğitim parkurunda, öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar uygulamalı olarak anlatıldı.

Düzce’de minik öğrencilere trafik eğitimi verilmesi için çalışma başlatan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan eğitim programı ilk olarak Beyciler İlkokulu bahçesinde başlatıldı. İçişleri Bakanlığı’na ait olan ’Mobil Trafik Eğitim Tırı’da okul bahçesinde konuşlandırılarak parkur oluşturuldu. Minik öğrencilere ilk olarak Trafik polisleri tarafından trafik kuralları anlatıldı. Daha sonra öğrenciler, her kullanımda dezenfekte edilen akülü arabalar ile trafik kurallarını uygulamalı öğrendi. Minik öğrencilere Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çikolata, meyve suyu, kalem, tohum ve trafik ile ilgili çeşitli yazılarda hediye edildi.

İl genelinde uygulanacak

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anıtpark meydanında projenin tanıtım lansmanı yapılacak. Lansmanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılacak görüşme sonrasında il genelinde bulunan tüm ilk okulların bahçelerinde uygulamalı trafik eğitimleri verilecek.