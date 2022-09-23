Minik öğrencilere trafik eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce Melen Parkta kurulan olan Çocuk Trafik Eğitim sınıfında çocuklara trafik ile ilgili eğitim verildi akülü arabalarla parkuru gezerek kuralları öğrendiler.

Düzce Ömer Dinçer İlkokulu’nda eğitim ve öğretime devam eden 28 öğrenciye, çocuk trafik eğitim sınıfında Trafik Şube Müdürlüğünce; geleceğin sürücüleri ve yetişkinleri olan öğrencilere yönelik eğitici trafik faaliyetleri anlatıldı. Eğitimde; genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme ve görülme, yaya geçidinin kullanımı, emniyet kemeri kullanımı, araçlarda güvenli yolculuk gibi kurallarla ilgili dikkat edilecek konular başta olmak üzere çocuk trafik eğitimi düzenlendi. Çocuklar aynı zamanda akülü araç kullanarak kuralları öğrendiler.