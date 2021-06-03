banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Çamlıca Kulesi'ndeki fiyatlar cep yakıyor!
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sağlık çalışanları hatırlatma dozu istiyor
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı
Sosyal medya şikayetleri yüzde 262 arttı
Hakan Çalışkan'ın intihar ettiği gece Silivri'de ne oldu?
Hakan Çalışkan'ın intihar ettiği gece Silivri'de ne oldu?

Minik öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Bayraktepe Anaokulunda eğitim görün minik öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.

DÜZCE 03.06.2021, 11:07
Minik öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

DÜZCE(İHA) – Düzce Bayraktepe Anaokulunda eğitim görün minik öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması adına "Afet Bilinci Eğitmeni" okullarda da veriliyor. Bu kapsamda Bayraktepe Anaokulunda ki minik öğrencilere Öğretmen Melek Badem tarafından eğitim verildi. Minik öğrenciler olası bir depremde neler yapacaklarını öğrendiler.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu