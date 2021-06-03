DÜZCE(İHA) – Düzce Bayraktepe Anaokulunda eğitim görün minik öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması adına "Afet Bilinci Eğitmeni" okullarda da veriliyor. Bu kapsamda Bayraktepe Anaokulunda ki minik öğrencilere Öğretmen Melek Badem tarafından eğitim verildi. Minik öğrenciler olası bir depremde neler yapacaklarını öğrendiler.