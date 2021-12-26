Minik öğrencilerden büyük destek

6 yaş grubu Kuran kursu öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla kursun inşaatına destek oldu.

Düzce Müftülüğüne bağlı Fatma Ana Hatun 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursunda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını İl Müftülüğü koordinesinde yapımı devam eden Kültür Mahallesi 4-6 Yaş Kuran Kursu inşaatı için bağışladı. Öğrencileri bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik eden İl Müftüsü Rüstem Can, öğrencilere, velilerine ve Kuran kursu öğreticilerine teşekkür etti.