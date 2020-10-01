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Minik öğrenciler sosyal mesafeli eğitime devam ediyor
KORONA VİRÜS SALGINI SONRASINDA UZUN SÜRE OKULLARDAN AYRI KALAN ÖĞRENCİLER, SALGIN SONRASINDA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİ SOSYAL MESAFELİ EĞİTİMLERİNE BAŞLADI.
DÜZCE 01.10.2020, 12:45
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DÜZCE (İHA) – Düzce’de korona virüs salgını sonrasında uzun süre okullardan ayrı kalan anaokulu öğrencileri, sosyal mesafeli eğitimlere başladı.
2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci döneminde uzaktan eğitim alan öğrenciler, yeni dönemde kısmi yüz yüze eğitim almaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı ilk olarak Anaokulu ve birinci sınıfların yüz yüze eğitimine başlarken, diğer sınıflara uzaktan eğitim başladı. Bu kapsamda Düzce Birsen Güçlü Anokulu da 2020-2021 eğitim öğretim yılına sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyarak başladı. Öğrenciler, alınan önlemler sonucu balonlarla süslenen sınıflarına eğitime başladı.
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