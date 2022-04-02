Minik öğrenciler Ramazanı karşıladı

DÜZCE(İHA) –Düzce Güzelbahçe Anaokulu minik öğrencileri Ramazan ayını etkinliklerle karşıladı.

Güzelbahçe Anaokulu öğrencileri düzenlenen etkinlikle Ramazan ayını karşıladı. Ramazan sokağı etkinlikleri dahilinde, maniler okundu, davullu zurnalı gösteriler yapıldı. Ayrıca Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma ağızları tatlandırdı. Ramazan ayının faziletini, anlam ve önemini din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Seher Filiz öğrenciler ile paylaştı.

Öğrenci Velisi Lütfü Topar’ın katkılarıyla eski Ramazan kostümleri ile davul zurna gösterisi gerçekleştirildi. Öğrenciler maniler eşliğinde keyifli dakikalar yaşadı. Etkinlerin ardından öğrencilere hurma ikram edildi.