Minik öğrenciler hayvan sevgisi aşılanıyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü öncesinde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılayarak 4 Ekimde dağıtmak üzere öğrencilere mama verdi.

Her yıl hayvanları koruma günü olarak kutlanan 4 Ekim öncesinde Kızılay Düzce Şubesi Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokaklardaki dostlara ulaşması için Kızılay Anaokulu’nda miniklere sokaklardaki mama dağıtımı yapıldı. Ayrıca hayvan sevgisi ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu.