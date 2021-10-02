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Minik öğrenciler hayvan sevgisi aşılanıyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü öncesinde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılayarak 4 Ekimde dağıtmak üzere öğrencilere mama verdi.

DÜZCE 02.10.2021, 10:57
Minik öğrenciler hayvan sevgisi aşılanıyor

DÜZCE (İHA) – Kızılay Düzce Şubesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü öncesinde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nu ziyaret ederek, minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılayarak 4 Ekimde dağıtmak üzere öğrencilere mama verdi.

Her yıl hayvanları koruma günü olarak kutlanan 4 Ekim öncesinde Kızılay Düzce Şubesi Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu’nu ziyaret ederek minik öğrencilerle bir araya geldi. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokaklardaki dostlara ulaşması için Kızılay Anaokulu’nda miniklere sokaklardaki mama dağıtımı yapıldı. Ayrıca hayvan sevgisi ile ilgili de bilgilendirmelerde bulunuldu.

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