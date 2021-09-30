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Minik öğrenciler Avni Akyol’u andı

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim eski Bakanı Avni Akyol’u minik öğrencilerde unutmadı. İsminin verildiği Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulunda öğrenciler kendi hazırladıkları çelenkleri Avni Akyol köşesine bıraktılar.

DÜZCE 30.09.2021, 16:08
Minik öğrenciler Avni Akyol’u andı

DÜZCE(İHA) – Milli Eğitim eski Bakanı Avni Akyol’u minik öğrencilerde unutmadı. İsminin verildiği Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulunda öğrenciler kendi hazırladıkları çelenkleri Avni Akyol köşesine bıraktılar.

Düzce Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Talha Cebeci Düzce Başkent Üniversitesi Avni Akyol Ümit Vakfı Anaokulu’nda, Milli Eğitim Eski Bakanı Avni Akyol’un vefatının 22. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen anma programına katıldı. Programda öğrenciler tarafından hazırlanan çelenkler Avni Akyol köşesine bırakarak, Düzce’nin yetiştirdiği önemli devlet adamı, siyasetçi ve eğitimci merhum Avni Akyol’u andılar.

Anma programının ardından okulun kütüphanesinde bulunan Avni Akyol’un kişisel eşyalarının bulunduğu bölümü inceleyen Milli Eğitim Müdürü Kırbaç, okul idareci, öğretmen ve öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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