Minik öğrenciler ambulansı tanıdı

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünün Minik 112 projesi çerçevesinde okullarda çocuklara ambulansların tanıtımı yapılıyor acil sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler veriliyor.

Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği ekipleri Minik 112 Projesi dahilinde Avni Akyol Anaokulunda eğitim gören minik öğrencilere; 112 acil sağlık hizmetleri ve ambulans tanıtıldı. Etkinlikte öğrencilere acil bir durumla karşılaşıldığında nasıl ambulans çağırmaları gerektiği, hangi durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezinin aranacağı ve gereksiz meşgul edilmemesi, ambulans nedir? ve ambulans çeşitleri nelerdir, trafikte ambulansın geçiş üstünlüğüne özen gösterilmesi konularında uygulamalı bilgiler verildi.

Eğlenceli geçen eğitimin ardından okulun bahçesine getirilen ambulansa binerek, aracın içindeki cihazlar hakkında bilgi sahibi olan çocuklar, ambulansta hastaya yapılan müdahaleleri uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.