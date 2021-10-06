banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Minik kalplerden can dostlara ziyaret

Düzce Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabitilitasyon Merkezi’nde çocukları ağırladı. Hem hayvanları seven çocuklar hem de rehabilitasyon merkezinde ne gibi çalışmaların yapıldığını öğrendi.

DÜZCE 06.10.2021, 10:24
Minik kalplerden can dostlara ziyaret

Düzce Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Koruma Günü dolayısıyla Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabitilitasyon Merkezi’nde çocukları ağırladı. Hem hayvanları seven çocuklar hem de rehabilitasyon merkezinde ne gibi çalışmaların yapıldığını öğrendi.

Düzce Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde, Çocuk Kulübünde eğitim gören çocukları ağırladı. Merkezi ziyaret eden ve can dostlarla keyifli bir gün geçiren çocuklara ilk olarak yöneticiler tarafından merkez hakkında bilgiler verildi. Daha sonra sokak hayvanlarının bulunduğu alanı gezen çocuklar, hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi. Ziyaretin sonunda günün anısına fotoğraf çektiren çocuklar, şehir merkezinin belirli alanlarında köpekler için mama da bıraktı.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P