DÜZCE(İHA) –Düzce Uzun Mustafa İlkokulu Çalışkan Arılar Anasınıfı öğrencileri minik elleri ile turşu yaptılar.

Uzun Mustafa İlkokulu Çalışkan Arılar Anasınıfı öğrencileri turşu yapmayı deneyimlediler. Yıkadıkları salatalıkları, lahanaları ve havuçları önce doğradılar sonra kavanozladılar.

Yaptıkları turşuların bir kısmını evlerine götüren küçük öğrenciler bir kısmını da sınıflarında bırakarak turşu oluşumunu gözlemleyecekler.