Minik aşçılar işbaşında

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü, bünyesinde eğitim verdiği çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra meslekleri tanımaları için de çeşitli aktiviteler düzenliyor. Bu kapsamda Mutfak Sanatları Merkezini ziyaret eden minik öğrenciler, mutfağa girerek aşçılık mesleğini deneyimledi.

Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü ana sınıfı çatısı altında bulunan minikler, bir yandan fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlanması adına eğitim alırken, diğer yandan da meslek gruplarını yerinde inceleme fırsatı yakalıyor.

Bu kapsamda, Düzce’nin gastronomi kenti olma yolunda büyük bir adım olarak şehre kazandırılan Mutfak Sanatları Merkezini ziyaret eden minik öğrenciler, mutfağa girerek aşçı önlüklerini giydi. MSM’nin uzman aşçıları ile bir araya gelen minikler, hamur yoğurmadan kahvaltı tabağı hazırlamaya kadar birçok konuyu uygulamalı olarak yerinde gördü.

MSM mutfakta keyifli ve eğlenceli zaman geçiren Çocuk Kulübü öğrencilerinin hazırladığı menülerin lezzeti ise parmak ısırttı.