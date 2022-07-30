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Milli sporculardan Vali Atay’a ziyaret

Düzce Valisi Cevdet Atay, 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı’na seçilen Semanur Demir ve Melikenur Gürbüz, Saliha Mandıracı ve Rana Uçar,’ı makamında ağırladı.

DÜZCE 30.07.2022, 09:46
Milli sporculardan Vali Atay’a ziyaret

Düzce Valisi Cevdet Atay, 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı’na seçilen Semanur Demir ve Melikenur Gürbüz, Saliha Mandıracı ve Rana Uçar,’ı makamında ağırladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Düzceli sporculara yatırım yapmaya devam ediyor. 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takım’ı, Senanur Demir ve Melikenur Gürbüz’ü de kadrosuna kattı. Senanur Demir ve Melikenur Gürbüz başta olmak üzere diğer milli sporculardan Saliha Mandıracı ve Rana Uçar, Vali Cevdet Atay’ı makamında ziyaret etti.

Vali Atay, genç yetenekleri tebrik etti.

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