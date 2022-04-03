Milli eğitim personelleri "Görev Bende" eğitimi aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim personellerine, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Görev Bende" gönüllük programı çerçevesinde eğitim verildi.

Sağlık Bakanlığı, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve tütün bağımlılığıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla "Görev Bende" gönüllülük programı başlattı. Bu çerçevede Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerine, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı tarafından eğitim verildi. 4 oturumda eğitim alan gönüllü personeller, tütün ürünü kullanımının zararları konusunda eğitimler verecek.