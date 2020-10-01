Son Dakika
Milli Eğitim Müdürü Yiğit, minik öğrencilerle tek tek ilgileniyor
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT MERKEZDE EĞİTİM VEREN OKULLARI TEK TEK ZİYARET EDİYOR.
DÜZCE 01.10.2020, 13:18
2
DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, merkezde eğitim veren okulları tek tek ziyaret ediyor.
Pandemi dolayısıyla belli sınıflarda yüz yüze eğitimin sürdüğü okulları inceleyen Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, öğrenciler ile de yakından ilgileniyor. Hamidiye Şehit Özgür Işık, İrfan Öztürk, Pakmaya, Azmimilli, Çevrem ve Çamköy İlkokullarını ziyaret eden Yiğit, yüz yüze eğitime başlayan minik öğrenciler ile sınıflarında bir araya geldi. Öğrenciler ile sohbet eden Yiğit, okul yöneticilerinden ve sınıf öğretmenlerinden eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yiğit ayrıca okul bahçelerinde temassız oyunlar oynayan öğrencilerin oyunlarına katıldı.
22°
açık
Namaz Vakti 01 Ekim 2020
|İmsak
|05:29
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:16
|Akşam
|18:54
|Yatsı
|20:13
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0