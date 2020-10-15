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Milli Eğitim Müdürü okulları ziyaret etti
DÜZCE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MURAT YİĞİT, DÜZCE’DE BAZI KÖY OKULLARINDA UYGULAMASI YAPILAN BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF UYGULAMASI YAPAN OKULLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.
DÜZCE 15.10.2020, 08:41
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DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, köylerdebirleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Yüz yüze eğitim sürecinin başlamasının ardından Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit okul ziyaretlerini sürdürüyor. Yiğit son olarak birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarda incelemelerde bulundu. Müdür Yiğit ilk olarak Esentepe İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okul yönetiminden bilgiler alan Yiğit daha sonra birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan Çalıcuma İlkokulu ile Büyükaçma İlkokulları’nı ziyaret ederek miniklerle bir araya geldi.
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