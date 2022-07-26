Milletvekili Ayşe Keşir’in acı günü

Milletvekili Ayşe Keşir’in teyzesi Nuriye Aşık tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Nuriye Aşık, Düzce Merkeze bağlı Kuşaçması Köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde defin edildi. Cenazeye Vali Cevdet Atay, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin, Aşık ailesi ve sevenleri katıldı.

Ayşe Keşir, cenaze ile ilgili olarak sosyal medya hesabından “Teyzem Nuriye Aşık’ı, Hakk’a uğurladık. Cenaze merasiminde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Taziyede bulunan herkesten Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Dua bekleriz” ifadelerinde bulundu.