Millet bahçesinde artık ücretsiz

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hizmete açılan, şehrin uğrak noktalarından biri haline gelen Millet Bahçesinde, ücretsiz internet hizmeti verilmeye başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün vizyon projelerinden biri olan Anıtpark, Avni Akyol ve İnönü Parklarının birleştirilip Millet Bahçesi haline getirilerek açılmasıyla Düzce yeni bir yaşam alanı kazanmış oldu.

34 bin metrekarelik bir alanda oluşturulan ve içerisinde yeşil alanı, Millet Kıraathanesi, yürüyüş parkurları, çocuklar için oyun grupları ve dinlenme alanlarıyla dikkati çeken Millet Bahçesi’nde internet hizmeti de sunulmaya başlandı. Millet Bahçesinin her noktasında rahatlıkla kullanılabilecek olan internet erişimi sayesinde vatandaşlar çağın gereksinimlerine uygun olarak bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Millet Bahçesinde vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için tüm detayların düşünüldüğünü kaydederek, “Vatandaşlarımızın en sevdiği mekânlardan biri haline gelen millet bahçemizi, kısa süre önce hizmete açtık. Millet Bahçesi, yeşil alanlarından yürüyüş alanlarına, oyun ve park alanlarına kadar 7’den 70’e tüm halkımız için ideal bir adres haline geldi. Şehrin yeni cazibe merkezinde halkımıza yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Millet bahçesine gelen vatandaşlarımızın internet erişimini de düşünerek ücretsiz Wİ-Fİ hizmetimizi hizmete sunduk” dedi.