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Millet Bahçesi rengarenk

Düzcelilerin uğrak noktalarından biri haline gelen, her gün binlerce kişinin bir araya geldiği Millet Bahçesindeki çiçeklerin bakımı aksatılmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan parkı çiçekler ile donatırken bir yandan da titizlikle bakımlarını sürdürüyor.

DÜZCE 15.06.2022, 13:44
Millet Bahçesi rengarenk

Düzcelilerin uğrak noktalarından biri haline gelen, her gün binlerce kişinin bir araya geldiği Millet Bahçesindeki çiçeklerin bakımı aksatılmıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bir yandan parkı çiçekler ile donatırken bir yandan da titizlikle bakımlarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl hizmete alınan ve kısa sürede Düzcelilerin en çok sevdiği sosyal yaşam alanlarından biri haline gelen Millet Bahçesinin bakımları aksatılmıyor. Düzce’nin en geniş sosyal yaşam alanlarından biri haline gelen alandaki peyzaj çalışmaları ise parkın güzelliğine güzellik katıyor. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yandan yeni çiçeklendirme çalışması yürütürken bir yandan da bakımlarını rutin olarak sürdürüyor.

Parkların tüm Düzceli vatandaşların ortak kullanım alanı olduğunu hatırlatan ekipler, koruyup kollanması noktasında vatandaşların da kendilerini destek olmalarını istiyor.

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