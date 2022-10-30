Millet bahçesi, etkinliklere ev sahipliği yaptı

Düzce Belediyesinin organizasyonu ile Cumhuriyet’in 99’uncu kuruluş yıl dönümü Millet Bahçesinde program düzenlendi. Etkinlikte hem Cumhuriyet Bayramı, hem de 29 Ekim 2021 tarihinde hizmete açılan Millet Bahçesinin birinci yılı kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de büyük bir coşku ile kutlanmaya devam ediyor. Düzce bu çerçevede düzenlediği etkinlikte 7’den 70’e Düzcelilerle bir araya geldi.

Hizmete açılışının birinci yılına denk gelen 29 Ekim tarihinde Millet Bahçesinde düzenlenen etkinliklerde alana stant kuran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, çocuklara dağıttığı Türk bayrakları ve balonlarla Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olurken, Çocuk Üniversitesi tarafından da yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman’ın da hazır bulunduğu etkinliklerde belediye bandosu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği parçalar olmak üzere çaldığı marşlarla genci yaşlısı, kadını erkeği yüzlerce vatandaşın bayramı coşkuyla kutlamasını sağladı.

Etkinlik, vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulması ile sona erdi.