MHP’den Düzce TSO’ya destek

DÜZCE(İHA) –MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ve partililer Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yılmaz, “Düzce’mizin ileriye gitmesi için her zaman yanlarında olacağız” dedi.

MHP heyeti, yeni göreve seçilen Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

TSO Başkanı Bıyık, ziyaretlerinden dolayı Ümit Yılmaz ve MHP Düzce il teşkilatına teşekkür etti.

Milletvekili Yılmaz ilin ileriye gitmesi için her zaman TSO yönetiminin yanında olacaklarını belirterek “Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni göreve gelen tüm arkadaşları kutluyoruz. Meclis oluştuktan sonra Erdoğan Bıyık başkanlığında seçilen divanın da çok başarılı hizmetler edeceği kanaatindeyim. Ticaret ve Sanayi Odaları, en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında geliyor. Şehrin uzun vadede ekonomik ve ticari hayatının oluşmasında yatırımların gelişmesinde çok önemli faktörü olan kurum ve kuruluşlardır. Genç dinamik olan bu yeni yönetimin de başarılı hizmetler edeceğinin kanaatindeyim. Elimizden geldiğince her zaman Düzce’mizin ileriye gitmesi için yanlarında olacağımızı belirtmek isterim” dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.