banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Mezuniyet sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği “Mezuniyet Sergisi” etkinliğinde, 2021-2022 akademik dönemde mezun olacak öğrencilerin başarılı eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

DÜZCE 10.06.2022, 13:05
Mezuniyet sergisi ziyaretçilerini bekliyor

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin düzenlediği “Mezuniyet Sergisi” etkinliğinde, 2021-2022 akademik dönemde mezun olacak öğrencilerin başarılı eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sanat Galerisi’nde 14 Haziran 2022 tarihine kadar sergilenecek olan eserler, öğrencilerin üniversitede eğitime başladığı süreçten, mezun oluncaya dek geldiği aşamaları gözler önüne seriyor. Ziyaretçileri çeşitli sürprizlerin de beklediği etkinliğin organizasyonunu; Arş. Gör. Yeliz Cantekin ve Arş. Gör. Özgür Ballı tarafından yürütülüyor.

Tüm sanatseverlerin ziyaret edebileceği serginin açılışına; Düzce Üniversitesi Satan Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yıldız Doyran, öğretim elemanları, öğrenciler ve davetli misafirler katılım sağladı.

Sergi alanındaki eserleri inceleyen Prof. Dr. Yıldız Doyran, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öğrencilik hayatları boyunca hocalarından öğrendikleri bilimsel kuramları ve teknikleri unutmamalarını isteyen Prof. Dr. Doyran, öğrencilere; kendilerine kattıkları değer ve katkılardan dolayı hocalarına teşekkür etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu