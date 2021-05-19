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Mezarlıklarda çalışmalara devam ediliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve mezarlıklar müdürlüğü şehrin genelinde bulunan mezarlıklarda bakım onarım ve genişletme çalışmalarını başlattı.

DÜZCE 19.05.2021, 12:47
Mezarlıklarda çalışmalara devam ediliyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ve mezarlıklar müdürlüğü şehrin genelinde bulunan mezarlıklarda bakım onarım ve genişletme çalışmalarını başlattı.

Düzce Belediyesi kentin muhtelif noktalarında çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ve Mezarlıklar Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen mezarlıklarda bakım onarım ve genişletme çalışmaları sürüyor. Özellikle şehir mezarlığında yapılan çalışmalarda Çevre düzenlemesi yapılırken, mezarlık genişletmesi içinde çalışma yapıldı. Alınan bilgilere göre ekipler tüm mezarlıklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam edecek.
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