Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesine gelen mevsimlik tarım işçileri yeni tip corona virüs pandemisine karşı sağlık taramasından geçiriliyor.

Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi kapsamında ülkemizin çeşitli illerinden çalışmak üzere ilçeye gelen Mevsimlik Tarım İşçileri yönelik sağlık taraması yapılarak Hijyen eğitimi veriliyor. Düzce Valiliği’nin Koronavirüs Tedbirleri/ Mevsimlik Tarım İşçileri Komisyonu’nun kararı gereği mevsimlik tarım işçilerine yönelik olarak Temmuz ayı içerisinde sağlık taraması devam edeceği bildirildi. Bu kapsamda 7 Köy ziyareti, 15 yaşam alanı değerlendirmesi, 197kişiye ateş ölçümü, koronavirüs ve bireysel hijyen eğitimi, 3 çocuk izlemi ve 86 kişiye 15-49 yaş izlemi yapıldı.