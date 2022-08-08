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Mevsimlik tarım işçilerine eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce’ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerine Kaynaşlı’da eğitim verildi.

DÜZCE 08.08.2022, 09:49
Mevsimlik tarım işçilerine eğitim

DÜZCE (İHA) – Düzce’ye fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçilerine Kaynaşlı’da eğitim verildi.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri, fındık toplamak için kente gelen mevsimlik tarım işçilerine eğitim verdi. Kaynaşlı’daki bir okulda mevsimlik tarım işçilerine sosyolog Emine Barış Taran tarafından erken yaşta evlilik ve zorla evlilik konuları ile ilgili farkındalık eğitimi verildi.

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