Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BATI KARADENİZ VE İÇ KESİMLERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI YAPTI.

DÜZCE 02.06.2023, 15:48
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

DÜZCE(İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yorumlar (0)
banner617
banner621