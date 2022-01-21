Meteoroloji uyardı, 1 hafta kar geliyor

Geçtiğimiz hafta Düzce’yi etkisi alan kar yağışı yerini güneşe bırakmıştı. Ancak Meteoroloji İşleri genel Müdürlüğü yayınladığı hava tahminlerinde Düzce’nin de içinde bulunduğu 7 ilde Pazar gününden itibaren şiddetli kar yağışı uyarısı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde Düzce’de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemişti. Ulaşımda da sorunların yaşanmasına neden olan kar yapışı Perşembe gününden itibaren daha açık bir havaya bırakmıştı. Ancak Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü hava tahmin raporu yayınladı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahminine göre; Pazar gününden itibaren aralarında Düzce’nin de bulunduğu Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak için kar yağışı ve soğuk hava dalgasına gireceği belirtilerek, don olayları ile buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.