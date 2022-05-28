Mesleki gelişimlerini arttırdılar

DÜZCE (İHA) – Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı grafik ve web tasarımı uygulamaları başarı ile tamamlandı.

Grafik ve web tasarımı uygulamaları üzerine Erasmus+ projesi hazırlayan öğrenciler yıl boyunca projeyi başarı ile sürdürmesinin ardından belge ve kapanış töreni okulda gerçekleştirildi. Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, veliler ve öğrencilerin katılımı ile düzenlenen programda, projede yapılan çalışmalar katılımcılara aktarıldı.

Proje ile öğrenciler mesleki gelişimlerini arttırarak uzmanlaşma yolunda ilerlemeleri, kişisel gelişim sağlamaları, sosyal uyum becerilerinin arttırılması, yabancı dil düzeylerinin geliştirilmesi, kültürler arası hoşgörünün ve dil çeşitliliğinin önemini kavramaları, özgüven oluşumu sağlamaları ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlandı. Düzce ilinde gerçekleştirilen en yüksek bütçeli Erasmus+ projelerinden biri olan proje ile 24 öğrenci 21’er gün Avrupa stajı yaparak farkındalık oluşturdu.