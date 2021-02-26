Mesleki eğitim için bir araya geldiler

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret Sanayi Odası mesleki eğitim işbirliği protokol yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Mesleki eğitim ile sektörü birbirine entegre etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü hükümleri gereğince Protokol Yürütme Kurulu yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, 2021 yılındaki eğitim çalışmaları, okul-sanayici buluşmaları, staj ve istihdamda öncelik çalışmaları konuları ele alındı. Okulun mevcut akademik durumunun da görüşüldüğü toplantıda yüz yüze eğitime geçilmesi durumunda okulda alınacak olan pandemi tedbirleri de gündeme getirildi.

Kurul toplantısına, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Sivrikaya, Genel Sekreter Vekili Zeynep Cebeci, Düzce İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Turan Şahin, Proje Okulumuz Mevlana Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz, Düzce Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dursun Kara katıldı.