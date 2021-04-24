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Meslek yüksekokulu öğrencileri Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketinde staj yapacak

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu ile Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden Bilsoft Yazılım arasında staj konusuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

DÜZCE 24.04.2021, 15:16
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Meslek yüksekokulu öğrencileri Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketinde staj yapacak

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu ile Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden Bilsoft Yazılım arasında staj konusuyla ilgili iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolü, Düzce Üniversitesi adına Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nejla Özmen ile Bilsoft firması adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Veli imzaladı. İmzalanan protokol, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarımı Programı öğrencilerine, zorunlu yaz stajını Bilsoft Yazılım Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti. firmasında gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.
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