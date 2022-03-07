Mescid-i Aksa konulu konferans ilgi gördü

i Aksa konulu konferans düzenlemeye devam ediyor. Öğrenciler son konferansa yoğun ilgi gösterdi.

Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan Raziye Begüm Sultan Kız öğrenci yurdunda öğrencilere Düzce İl Müftülüğü bünyesinde bulunan Yavuz Horoz tarafından öğrencilere Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu konferans verildi. Öğrencilere bilgilendirmelerde bulunan Horoz, "Yürü kardeşim, ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin” konulu verdiği eğitime öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.