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Meralara 23 ton organik gübre atıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda 23 ton organik gübre uygulaması yapıldı.

DÜZCE 19.04.2021, 12:37
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Meralara 23 ton organik gübre atıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda 23 ton organik gübre uygulaması yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde bulunan meralarda ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için gübreleme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Cumayeri’nin Avlayan Köyü’nde, Çilimli’nin Esenli Köyü’nde, Gölyaka’nın Esen Mahallesi, Ağa Mahallesi’nde, Karaderehasanağa’da, Üçyol’da ve Bahçeköyleri olmak üzere toplam bin 857 dekar alanda mera alanında ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için 22 ton 950 kilo organik gübre uygulaması yapıldı.
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