Mera ıslah çalışmaları sürüyor

DÜZCE (İHA) – Düzce kent genelinde yüzlerce bulunan meraların her ay düzenli olarak bakımını ve ıslahlarını sürdüren Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Gölormanı, Esen ve Esenli köylerinde ıslah çalışmalarını gerçekleştirdi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü şehir genelinde meralara yönelik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ek olarak ıslah çalışmalarını da devam ettiriyor. Bu kapsamda Merkeze bağlı Gölormanı köyünde, Gölyaka’ya bağlı Esen Mahallesi’nde ve Çilimli’ye bağlı Esenli köyünde mera ıslah projeleri kapsamında ihaleyi kazanan yüklenici firma ile Müdürlük personelleri kontrollerinde diri örtü temizliği ve ihata çalışmalarına devam edildi.