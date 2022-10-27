Standard Profil, Kuzey Amerika’da üretim yapan otomotiv devleri için stratejik bir üretim üssü olan Guanajuato, Meksika’da ikinci fabrikasını açtı.

Standard Profil, Meksika’daki ikinci fabrikasının açılışı özel bir törenle gerçekleşti. Törene Guanajuato Valisi Lic. Diego Sinuhe Rodriguez Vallejo, Apaseo el Grande Belediye Başkanı Jose Luis Oliveros Usabiaga ve Ekonomik Kalkınma Direktörü Alfaro Gomez de katıldı. Törene bölgedeki diğer illerin protokol üyeleri de katıldı.

Törende bir konuşma yapan Standard Profil CEO’su Dr. Klaus Elmer, Meksika’da ikinci fabrikalarını açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Grubun, Amerika kıtasındaki ilk yatırımını 2014 yılında Meksika’da yaptığını hatırlatan Elmer, “Tam 45 yıl önce Türkiye’de başlayan Standard Profil’in hikayesinde önemli bir dönüm noktasına daha tanık oluyoruz. 1977 yılında kurulan Standard Profil, dünya çapında otomotiv sızdırmazlık sistemleri üreten lider firmalardan biridir. Bugün geldiğimiz noktada Almanya’daki merkezimiz ile Meksika, Bulgaristan, Çin, Fas, İspanya, Güney Afrika ve Türkiye’de üretim tesislerimiz bulunmaktadır. Bu küresel üretim ağı ve Avrupa, ABD ve Çin’deki tasarım ofislerimiz, otomotiv endüstrisinin en ünlü şirketleri için özel çözümler sunuyoruz. Ve bugün Meksika’da ikinci fabrikamızı açıyoruz. Şimdi bu yeni fabrikanın getireceği itici güçle yeni başarılara, yeni projelere doğru yol alıyoruz” ifadelerinde bulundu.

Törende ayrıca Guanajuato Valisi Lic. Diego Sinuhe Rodriguez Vallejo, Apaseo el Grande Belediye Başkanı Jose Luis Oliveros Usabiaga ve Ekonomik Kalkınma Direktörü Alfaro Gomez birer konuşma yaptılar.

Vali Sinuhe yaptığı konuşmada Standard Profil’in devlete, halka ve hükümete duyduğu güvenin altını çizdi. Sinuhe, “Standard Profil’in bir yatırımını daha görmekten çok mutluyum. Guanajuato’da bu küresel şirkete sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yeni fabrika ile daha fazla istihdam oluşturacağız, bu da ekonomilerin büyümesi için bize destek olan devletimiz için önemli. Standard Profil, Guanajuato ve halkı için çok iyi bir ortak ve müttefiktir. Daha fazla yatırım için hedefimizi daha da ileri taşıyacağız ve Guanajuato’da bir başarı hikayesi yazacağız” dedi.

Otomotiv sızdırmazlık sistemleri alanında dünya çapında lider firmalardan biri olan Standard Profil, yeni tesis yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. Uzun süredir başarıyla faaliyet gösterdiği ülkelerden biri olan Meksika’da açtığı ikinci fabrikası toplam 11 bin 716 metrekare alana sahip bu yeni fabrikanın ilk etabında 300 kişi istihdam edilecek. Yeni fabrikada kendi alanının devlerinden firmalar için üretim yapacak.