Mehmet Akif Ersoy, Genç Ofiste anıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Düzce Üniversitesi’nde bulunan Genç ofisinde, Milli şair Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği düzenlendi.

Ülkemizin Milli Marşını yazan Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 85. Yılında ülke genelinde çeşitli anma etkinlikleri düzenlenirken, Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri de bir dizi çalışmalar gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi’nde bulunan Genç Ofiste anma etkinliği düzenlendi. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin katılım sağladığı anma etkinliğinde Mehmet Akif Ersoy’u anlatan bir sunum gerçekleştirildi. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy belgeseli izlendi.