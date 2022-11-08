Meclis bütçeyi görüştü

Düzce Belediye Meclisi’nin Kasım ayı birinci oturumu 11 gündem maddesinin görüşülmesi ile tamamlandı.

Düzce Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında Kasım ayı birinci oturumunu gerçekleştirdi. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Meclis gündeminin ilk maddesinde Müdür kadrolarına yapılan atamalar konusunda meclis üyeleri bilgilendirilirken, Sosyal Yardım İşleri Müdür Vekilliğine atanan Elife Özerçetin ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliğine atanan Ayşe Kılıç’a yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

2023 Mali Yılı Performans Programı başta olmak üzere Gelir Ücret Tarifesi ve mali yılı bütçesinin oluşturulmasına yönelik görüşülen önemli maddeler Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilirken, Düzce Belediyesinin Teknopark A.Ş.’de temsil yetkisi ise yapılan oylama sonucunda Necla Erdoğan’a verildi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Yönetmeliği ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görev ve çalışma yönetmeliğine dair gündem maddelerinin de görüşüldüğü toplantıda imar plan değişikliğine dair taleplerde imar komisyonuna havale edildi.

Toplantı, gündemin kalan maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. Kasım ayı Meclis 2. oturumu 10 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da yapılacak.