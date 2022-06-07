Meclis 12 gündem maddesini görüştü

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilkinde 12 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda Şıralık Mahallesindeki parselin imara açılması konusu meclise iade edildi.

Düzce Belediyesi Haziran ayı meclis toplantılarının ilki 12 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Meclis başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplanan mecliste görüşülen yurtdışı görevlendirme, norm kadro uygulamaları, üst yönetici ve müdür kadro atamaları, tarife değişiklikleri ve imar planı değişikliklerine yönelik maddeler komisyonlara ve encümene havale edildi.

Kamuoyunu bir süre önce meşgul eden ve Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından spor alanı olarak değerlendirilmesi adına yeniden görüşülmesi meclise iade edilen Şıralık Mahallesindeki parsel oy çokluğu ile kabul edilerek yeniden görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Öte yandan Meclis Katip Üyesi İlknur Yıldırım, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçen ay yapılan meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesi Hacer Çınar’a yönelik eylem ve söylemlerini kınayan bir açıklamada bulunarak yaşanan durumun utanç verici olduğunu söyledi.